Армения – Турция. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО-2024

Турция и Армения – лидеры квалификационной группы D. У "лунных звезд" – 9 очков в 4 матчах, а у команды Александра Петракова – 6 зачетных пунктов в 3 играх. Очная встреча состоится 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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