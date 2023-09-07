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Армения – Турция. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО-2024
Команда Петракова гонится за своим соперником
Фото: ffa.am
Турция и Армения – лидеры квалификационной группы D. У "лунных звезд" – 9 очков в 4 матчах, а у команды Александра Петракова – 6 зачетных пунктов в 3 играх. Очная встреча состоится 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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