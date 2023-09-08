Грузия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

У Грузии подросло действительно качественное футбольное поколение. Но сможет ли оно выйти на ближайший большой форум сборных? Для этого нужно в группе обходить Испанию, потому что Шотландия оторвалась слишком далеко. Собственно поэтому этот матч – ключевой для перспектив Грузии.

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Матч состоится в пятницу, восьмого сентября, в 19.00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 5-й тур

8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе

Грузия 19:00 Испания

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1