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Грузия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Грузия - Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
У Грузии подросло действительно качественное футбольное поколение. Но сможет ли оно выйти на ближайший большой форум сборных? Для этого нужно в группе обходить Испанию, потому что Шотландия оторвалась слишком далеко. Собственно поэтому этот матч – ключевой для перспектив Грузии.
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Матч состоится в пятницу, восьмого сентября, в 19.00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор на Евро-2024. Группа А. 5-й тур
8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе
Грузия 19:00 Испания
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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