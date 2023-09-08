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Борьба лидеров группы G. Сербия - Венгрия 1:2. Видео голов и обзор матча
Венгрия единолично занимает первую строчку в группе G
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В матче двух равных соперников сборной Венгрии удалось реализовать свои моменты и одержать выездную победу над сербами. Несмотря на быстрый пропущенный гол, венгры отыгрались и дважды забили еще в первом тайме. Во втором тайме команды активными действиями не отметились. Венгрия в тяжелом матче одерживает важную победу и единолично занимает первую строчку в группе G.
Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур
Белград. Стадион "Райко Митич"
Сербия - Венгрия 1:2
Голы: Аттила Салаи 10 (аг) - Варга 33, Орбан 36
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