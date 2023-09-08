Борьба лидеров группы G. Сербия - Венгрия 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче двух равных соперников сборной Венгрии удалось реализовать свои моменты и одержать выездную победу над сербами. Несмотря на быстрый пропущенный гол, венгры отыгрались и дважды забили еще в первом тайме. Во втором тайме команды активными действиями не отметились. Венгрия в тяжелом матче одерживает важную победу и единолично занимает первую строчку в группе G.

Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур

Белград. Стадион "Райко Митич"

Сербия - Венгрия 1:2

Голы: Аттила Салаи 10 (аг) - Варга 33, Орбан 36