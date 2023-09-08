Дело Петракова. Турция - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Александр Петраков продолжает работать над своей мечтой – выход на чемпионат Европы 2024 со сборной Армении. В настоящее время команда опережает в турнирной таблице именитую Хорватию, но пройдена даже не половина дистанции. Очки требуются в каждой игре. В частности, и в игре против Турции.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Турция - Армения состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4