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Дело Петракова. Турция - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Турция - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ffa.am
Александр Петраков продолжает работать над своей мечтой – выход на чемпионат Европы 2024 со сборной Армении. В настоящее время команда опережает в турнирной таблице именитую Хорватию, но пройдена даже не половина дистанции. Очки требуются в каждой игре. В частности, и в игре против Турции.
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Матч Турция - Армения состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Турция 21:45 Армения
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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