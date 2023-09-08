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Словакия - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Словакия - Португалия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
FIFA
Это лидеры группы. Удивительно, но главным преследователем Словакии является Люксембург, тогда как Босния и Герцеговина и Исландия отстали. Так или иначе, Словакии следует попытаться взять очки в противостоянии с Роналду и компанией.
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Матч Словакия – Португалия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор на Євро-2024. Группа J. 5-й тур.
8 сентября. 21:45. Братислава. "Тегельне поле"
Трансляция: Megogo Football 1
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