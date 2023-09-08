Словакия - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Это лидеры группы. Удивительно, но главным преследователем Словакии является Люксембург, тогда как Босния и Герцеговина и Исландия отстали. Так или иначе, Словакии следует попытаться взять очки в противостоянии с Роналду и компанией.

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Матч Словакия – Португалия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор на Євро-2024. Группа J. 5-й тур.

8 сентября. 21:45. Братислава. "Тегельне поле"

Словакия - Португалия

Трансляция: Megogo Football 1