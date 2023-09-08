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Хорватия - Латвия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Хорватия - Латвия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images
Хорватия отстает в своей группе отбора, но продолжает борьбу. В пятом туре "шашечные" должны выполнить обязательную программу – победить Латвию. При "благоприятном" результате параллельного матча такой сценарий может вывести Хорватию на второе место группы.
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Матч Словакия – Португалия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Хорватия 21:45 Латвия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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