Хорватия - Латвия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Хорватия отстает в своей группе отбора, но продолжает борьбу. В пятом туре "шашечные" должны выполнить обязательную программу – победить Латвию. При "благоприятном" результате параллельного матча такой сценарий может вывести Хорватию на второе место группы.

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Матч Словакия – Португалия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2