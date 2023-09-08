Люксембург - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Люксембург – главный преследователь второго места в группе J. При благоприятном стечении обстоятельств после матча с Исландией Жерсон и компания могут сравняться по очкам со Словакией.

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Матч Люксембург – Исландия состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.

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Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6