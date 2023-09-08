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Босния и Герцеговина - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/EdDzeko
Босния и Герцеговина плохо проводит этот отбор. Но команда настроена сражаться до последнего. В частности, и в матче с аутсайдером Лихтенштейном.
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Матч Босния и Герцеговина – Лихтенштейн состоится в пятницу, восьмого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция пройдет на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Босния и Герцеговина 21:45 Лихтенштейн
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
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