В грузинском аэропорту потеряли часть багажа сборной Испании

Часть багажа сборной Испании была утеряна по прибытии в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает Relevo.

По сведениям источника, потерю багажа обнаружили на следующий день после приземления команды в Грузии. В итоге команда была вынуждена проводить тренировки без части необходимой экипировки, среди которой были бутсы. Сообщается, что пропавший багаж уже нашли и он будет доставлен в ближайшее время.

Матч Грузия - Испания состоится 8 сентября в 19:00