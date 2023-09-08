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В грузинском аэропорту потеряли часть багажа сборной Испании
Часть багажа сборной Испании потеряли по прибытии в Тбилиси
Фото: Getty Images
Часть багажа сборной Испании была утеряна по прибытии в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает Relevo.
По сведениям источника, потерю багажа обнаружили на следующий день после приземления команды в Грузии. В итоге команда была вынуждена проводить тренировки без части необходимой экипировки, среди которой были бутсы. Сообщается, что пропавший багаж уже нашли и он будет доставлен в ближайшее время.
Матч Грузия - Испания состоится 8 сентября в 19:00
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