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Отбор на Евро-2024. Храброй Армении Петракова не хватило совсем чуть-чуть в Турции
Гости упустили победу на 88-ой минуте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D
Эскишехир. "Эскишехир Йени Стадиум"
Турция - Армения 1:1
Голы: Йылдырым 88 - Дашян 49
Турция: Гюнок, Челик (Мюлдур 61), Союнджу, Демираль, Озкачар (Булут 72), Чалханоглу, Кекчу, Юкшек (Кахведжи 61), Ундер, Йылмаз (Дервишоглу 61), Актюркоглу (Йылдырым 81)
Армения: Чанчаревич, Ароян, Арутюнян, Мкртчян, Тикнисян, Иву, Сперцян, Дашян, Бичахчян (Серобян 62), Ранос (Адамян 62), Селараян (Бриаско 83)
Предупреждения: Союнджу 79, Йылдырым 86, Демираль 90+1 - Бичакчян 27, Чанчаревич 74, Ароян 82
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Сенсационная победа была близка. Да и она не выглядела бы сенсационной. При Александре Петракове сборная Армении выглядит очень прилично. Проиграла дома Турции, но играла хорошо, блестяще победила в Уэльсе со счетом 4:2. И сегодня играла храбро, смело, на равных. Не боялась соперника. Немного не хватило организованности и выдержки.
Команда Петракова играла по тактической схеме 5-4-1 и владела мячом всего 34 процента времени. Но никак нельзя сказать, что ставила "автобус". Поскольку держала высокую линию обороны, часто прессинговала и часто пыталась атаковать. Когда турки начинали разыгрывать от своей обороны, на их половину поля сразу же приходили 5-6 соперников.
Эта высокая линия обороны могла аукнуться армянам еще в первом тайме. Дважды Актюркоглу длинно забросил на центрфорварда Барыса Йылмаза. Но тот дал понять, почему в девяти матчах за "Галатасарай" в начале сезона не забивал. Один удар отбил Чанчаревич, второй пошел выше. Здесь также похвала вратарю, который бросился на форварда мгновенно.
Когда атакеры хозяев поменялись местами - Актюркоглу слета из центра штрафной из неудобной позы также пробил выше. Затем трое не поделили мяч на линии вратарской. Но на этом до перерыва все. А гости создали удар Сперцяна с 16-ти метров, вытащенный Гюноком, крученый удар Бичахчяна и удар его же с центра поля над вратарем (дважды чуть-чуть неточно).
Второй же тайм армяне и вовсе начали давлением. И голом. Похожим на голы против Уэльса и Латвии в июне. То есть наигранной комбинацией. "Стенка" на левом фланге, пас в прорыв, прострел, двое защитников "махнули косой" - и Дашян забивает. Правда тут же чуть не привезли, также "махая косой". Но им повезло. А вскоре Ранос и Ундер из центра штрафной не попали совсем чуть-чуть.
И далее нельзя сказать, что турки устроили какой-то особенный штурм. Армяне иногда садились глубже, но нередко и выходили в прессинг, отталкивали игру в центр поля. Поддерживая высокий темп первого тайма. С 61-ой по 83-ю минуту по воротам Чанчаревича был нанесен лишь один удар. Издали. А общий счет по ударам на 83-ей был 11:11.
Но все же команда Петракова не выдержала. Причем пропустила именно из-за своей смелости. Потеряла мяч в центре поля, где и находились большинство игроков обеих команд, центр обороны остался пустым, Чалханоглу отправил в прорыв Ундера, Чанчаревич блестяще спас, но встать не успел, и дебютант Йылдырым аккуратно добил низом с 17-ти метров.
Петраков говорил, что каждый матч для его сборной как финал и что поражение сегодня лишит 90-та процентов шансов на выход на Евро. Армения не проиграла и продолжает борьбу. Она в трех очках позади Турции с матчем в запасе. Но ведь могла сравняться с ней. Могла поймать соперника, лишившегося лидеров атаки Унала, Тосуна, Гюлера, Найыра.
Этот пропущенный в концовке может стать решающим в кампании.
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