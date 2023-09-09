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Азербайджан - Бельгия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Азербайджан - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия находится в погоне за лидером группы Австрией. Поэтому матч против Азербайджана не рассматривается "дьяволами" иначе, чем возможность пополнить свой очковый багаж. Ведь соперник – аутсайдер группы.
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Матч отбора к Евро-2024 Азербайджан – Бельгия состоится в субботу, девятого сентября, в 16:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Азербайджан 16:00 Бельгия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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