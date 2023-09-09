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Эстония - Швеция. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Эстония - Швеция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эстония не претендует на выход из группы, а вот Швеция еще может побороться с Австрией и Бельгией. Для того, чтобы шансы в этой борьбе были реальными, нужно выполнить обязательную программу – победить аутсайдера.
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Матч отбора к Евро-2024 Эстония – Швеция состоится в субботу, девятого сентября, в 19:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Эстония 19:00 Швеция
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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