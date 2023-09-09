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Косово - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Косово - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: European Qualifiers/Twitter
Швейцария в этом отборе еще не проигрывала. А Косово, напротив, еще не выигрывало. Вырисовывается односторонний матч, но в футболе всегда есть место для сенсации.
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Матч отбора к Евро-2024 Косово - Швейцария состоится в субботу, девятого сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Косово 21:45 Швейцария
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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