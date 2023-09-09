Косово - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Швейцария в этом отборе еще не проигрывала. А Косово, напротив, еще не выигрывало. Вырисовывается односторонний матч, но в футболе всегда есть место для сенсации.

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Матч отбора к Евро-2024 Косово - Швейцария состоится в субботу, девятого сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3