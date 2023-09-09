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Наша группа. Северная Македония - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Северная Македония - Италия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-матч дня группы С отбора к Евро-2024 – Украина - Англия. Но нас тоже интересует путь наших конкурентов. Сегодня также сыграют сборные Северной Македонии и Италии. Важный матч для распределения мест в нашей группе.
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Матч отбора к Евро-2024 Северная Македония - Италия состоится в субботу, девятого сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Северная Македония 21:45 Италия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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