Наша группа. Северная Македония - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Топ-матч дня группы С отбора к Евро-2024 – Украина - Англия. Но нас тоже интересует путь наших конкурентов. Сегодня также сыграют сборные Северной Македонии и Италии. Важный матч для распределения мест в нашей группе.

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Матч отбора к Евро-2024 Северная Македония - Италия состоится в субботу, девятого сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1