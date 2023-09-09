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Румыния - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Румыния - Израиль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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В группе, в которой играют Румыния и Израиль, выделяется Швейцария. Она сейчас лидер. А вот сегодняшние соперники преследуют цель бороться за второе место. Поэтому их очный матч очень важен.
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Матч отбора к Евро-2024 Румыния - Израиль состоится в субботу, девятого сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Румыния 21:45 Израиль
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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