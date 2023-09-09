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Уокер сравнивает счет в матче с Украиной
Ничья во Вроцлаве
Фото з відкритих джерел
В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины играет против национальной команды Англии.
На 26-й минуте встречи, усилиями Александра Зинченко, наша команда открыла счет. Однако подопечные Сергея Реброва недолго владели преимуществом.
Под занавес первого тайма защитник "трех львов" Кайл Уокер поразил ворота Георгия Бущана. Ассист на игрока "Ман Сити" отдал Харри Кейн.
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