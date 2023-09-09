Страна-прихвостень РФ играет по нулям с почтальонами. Андорра - Беларусь 0:0

Сегодня в рамках 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе I встретились сборная Беларуси и Андорры. Команды не смогли выявить лучшего и сыграли ничейный поединок без забитых мячей.

По статистическим данным гости были лучше на поле. Владение 73% против 27%, количество ударов 3 против 15 в их пользу. Но конвертировать моменты в забитые голы команда не смогла.

Команды после 5-и поединков занимают места в низах группы. Беларусь занимает 4 строчку с четырьмя очками, Андорра - 2 бала.

Группа I

Андорра - Беларусь - 0:0