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Саутгейт: Нам сегодня было очень сложно из-за прессинга украинцев в центре поля
Коуч англичан считает, что его подопечные создали недостаточно моментов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал
"Очень трудная игра. Вы могли почувствовать эту атмосферу, уникальное событие.
Мы контролировали игру, мы в значительной степени успокоили эту атмосферу, контролируя игру. Мы не создавали достаточно моментов. Если это так, то вы должны быть уверены, что не проиграете игру. Поэтому важно заработать очко с точки зрения квалификации.
Когда у вас столько контроля мяча, вы хотите создать больше моментов, но игра в атаке сегодня не удалась.
Нам нужно было сохранять спокойствие. После того, как мы забили, мы контролировали игру, и я думал, что если кто-то и выиграет, то это будем мы, но мы не создали достаточно моментов для этого.
Кайл Уокер закрывал очень быстрого вингера, хорошо использовал мяч и продемонстрировал великолепное хладнокровие во время гола. Он очень важный игрок для нашей команды", – рассказал наставник "трех львов" для Channel 4.
Также Саутгейт отметил хороший прессинг в исполнении подопечных Сергея Реброва.
"Мы контролировали мяч 70% времени, но недостаточно хорошо действовали в последней трети поля. Мы получили важное очко в тех турнирных обстоятельствах, в которых проходит борьба.
Нам сегодня было очень сложно, особенно из-за прессинга, который украинцы создавали в центре поля. Мы ощущали давление трибун и получили хороший опыт действий в таких условиях", – рассказал английский тренер в комментарии для УАФ.
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