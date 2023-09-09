Саутгейт: Нам сегодня было очень сложно из-за прессинга украинцев в центре поля

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с национальной командой Украины в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024.

"Очень трудная игра. Вы могли почувствовать эту атмосферу, уникальное событие.

Мы контролировали игру, мы в значительной степени успокоили эту атмосферу, контролируя игру. Мы не создавали достаточно моментов. Если это так, то вы должны быть уверены, что не проиграете игру. Поэтому важно заработать очко с точки зрения квалификации.

Когда у вас столько контроля мяча, вы хотите создать больше моментов, но игра в атаке сегодня не удалась.

Нам нужно было сохранять спокойствие. После того, как мы забили, мы контролировали игру, и я думал, что если кто-то и выиграет, то это будем мы, но мы не создали достаточно моментов для этого.

Кайл Уокер закрывал очень быстрого вингера, хорошо использовал мяч и продемонстрировал великолепное хладнокровие во время гола. Он очень важный игрок для нашей команды", – рассказал наставник "трех львов" для Channel 4.