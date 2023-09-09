Кейн: Я немного разочарован. Мы контролировали игру, но немного не хватило в последней трети поля

Капитан национальной сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью с Украиной в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024.

"Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но немного не хватило в последней трети поля. У нас не было таких быстрых связок. Если ты не в своем лучшем состоянии и все равно получаешь один зачетный пункт, то это признак хорошей команды. Это не конец света.