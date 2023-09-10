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Казахстан - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Казахстан - Северная Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
dailymail.co.uk
У Казахстана есть реальные шансы на выход из группы. Он отстает от проходного второго места только на один балл. Вот это и есть мотивация казахстанской сборной.
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Матч против Северной Ирландии состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 16:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1.
Отбор на Евро-2024. Группа H. 6-й тур
Астана. Стадион "Астана Арена"
Арбитр в поле — Даниэль Шлагер
Казахстан 16:00 Северная Ирландия
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO
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