Казахстан - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

У Казахстана есть реальные шансы на выход из группы. Он отстает от проходного второго места только на один балл. Вот это и есть мотивация казахстанской сборной.

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Матч против Северной Ирландии состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 16:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1.

Отбор на Евро-2024. Группа H. 6-й тур

Астана. Стадион "Астана Арена"

Арбитр в поле — Даниэль Шлагер

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