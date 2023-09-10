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Финляндия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Финляндия - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Faisal HQ / Автор неизвестен
У этого противостояния – богатая и немного драматическая история из-за произошедшего на Евро-2020 инцидент с Эриксеном. Но сейчас – новая страница, которая будет написана исключительно футбольными буквами.
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Матч Финляндия - Дания состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1.
Отбор на чемпионат Европы. 6-й тур.
Финляндия 19:00 Дания
Трансляция: MEGOGO Football 1
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