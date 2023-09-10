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Фарерские острова - Молдова. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Фарерские острова - Молдова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из наименее интригующих матчей дня. Трансляция доступна на MEGOGO.
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Матч Фарерские острова - Молдова состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Фарерские острова 19:00 Молдова
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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