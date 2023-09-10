Черногория – Болгария. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Для Черногории это едва ли не последний шанс удержаться в борьбе за выход из группы. Потеря очков с Болгарией будет означать потерю перспектив. Трансляция матча доступна на MEGOGO.

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МатчЧерногория - Болгария состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 4.

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Трансляция - MEGOGO Футбол 4