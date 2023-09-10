ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черногория – Болгария. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Черногория - Болгария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - fscg.me
Для Черногории это едва ли не последний шанс удержаться в борьбе за выход из группы. Потеря очков с Болгарией будет означать потерю перспектив. Трансляция матча доступна на MEGOGO.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
МатчЧерногория - Болгария состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Черногория 19:00 Болгария
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Популярное сейчас
- Вопрос Ребровым или программа-минимум? Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Линекер – о Зинченко: Исключительный фуболист и очень впечатляющий человек
- Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь
- Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 21:00 Зарубежные Румыния - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- 20:44 Зарубежные Ирландия - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- 20:32 Зарубежные Наша группа. Северная Македония - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024