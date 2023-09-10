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Битва за второе место? Албания - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
Албания - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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Польша в своей группе идет не на передовых позициях. Много неприятностей у наших соседей. Но в то же время еще не упущены шансы на выход на чемпионат Европы. Весомым шагом может быть победа над Албанией. Если ее удастся добыть.
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Матч Албания - Польша состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2.
Отбор на Евро-2024. Группа Е. 6-й тур.
Албания 21:45 Польша
Трансляция: Megogo Football 2
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