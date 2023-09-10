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Уолкер: Нам немного не хватило остроты
Также он похвалил украинских болельщиков за поддержку “сине-желтых”
Правый защитник сборной Англии Кайл Уолкер прокомментировал ничейный результат своей команды против Украины.
“Приезжать играть сюда всегда тяжело. Я считаю, что нам немного не хватало остроты, которую мы обычно обнаруживаем перед воротами. Но иногда так бывает, что ты играешь на чужом поле, набираешь очко и двигаешься дальше.
Я думал, что раньше не забивал за сборную, но теперь все по-другому. Я играю с Харри Кейном уже несколько лет и знаю, что ему нравится идти глубоко и искать партнера впереди.
Иногда встречаются такие вечера, как сегодня. Мы много владели мячом и должны были создать еще несколько явных моментов. Мы знаем, что можем добиться большего, но сборная Украины – это хорошая команда. Поддержка от болельщиков, которую они получили сегодня, была фантастической”, - сказал Волкер.
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