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Греция - Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Греция - Гибралтар: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Гибралтар ни на что не претендует, а вот для Греции это важный матч, ведь команда ведет борьбу за второе место с Нидерландами. Три очка в этом противостоянии для греков являются обязательной программой.
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Матч Греция - Гибралтар состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Греция 21:45 Гибралтар
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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