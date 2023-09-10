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Литва - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Литва - Сербия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Выход Сербии на чемпионат Европы-2024 может помочь Украине при необходимости отобраться в плей-офф. Поэтому за результатами сербов есть смысл следить чисто из прагматичного интереса. В очередном туре отбора Сербия сыграет на поле Литвы.
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Матч Литва - Сербия состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Литва 21:45 Сербия
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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