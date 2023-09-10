Литва - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Выход Сербии на чемпионат Европы-2024 может помочь Украине при необходимости отобраться в плей-офф. Поэтому за результатами сербов есть смысл следить чисто из прагматичного интереса. В очередном туре отбора Сербия сыграет на поле Литвы.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Литва - Сербия состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 3