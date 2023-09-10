Испепелили Мудрика, прошлись по судье, посвятили оды фанатам сине-желтых. Обзор британских СМИ после матча с Украиной

Англия сыграла вничью с Украиной в рамках 5-го тура отбора на ЕВРО-2024 (1:1). Британские журналисты в своих текстах сделали акцент на пассивность "трех львов" в атаке и неоправданную веру Гарета Саутгейта в Джордана Хендерсона, переехавшего в Саудовскую Аравию вопреки собственным принципам, и Гарри Магуайра, потерявшего место в основе в "МЮ". Также представители СМИ раскритиковали выступление Михаила Мудрика, но при этом отметили огромный вклад украинских болельщиков в результат матча. Редакция UA-Футбол приводит интересные цитаты из статей британских журналистов.

Роб Драпер написал очень эмоциональную и комплиментарную для Украины колонку на Daily Mail. Он отметил, что с такой защитой, как у "трех львов", крупные турниры не выигрывают.

"Бравурное выступление сборной Украины, встреченное радостным ликованием болельщиков после финального свистка. Это был одновременно и элемент эскапизма, и акт неповиновения. Команда Реброва находится здесь, в Польше, да еще и хорошо играет, демонстрирует всему миру тот факт, что Украина существует, продолжает бороться и способна процветать. Больше 40 000 фанатов на арене, большинство из них – украинцы, невероятное вечернее солнце позднего лета, заливающее своими лучами тысячи желто-синих флагов, торжественный гимн и игроки, обернувшиеся в стяги. Этот момент стал по-настоящему значимым для Украины".

"В конце матча Гарри Кейн поинтересовался у судьи, были ли сыграны все четыре минуты компенсированного времени. Ему нужна была победа. И все же, победа была бы нечестным результатом. В действительности Англия ее не заслужила. При всем своем доминировании коллектив Саутгейта выглядел очень задумчиво. Тем не менее, во втором тайме Англия играла более уверенно. Мы увидели владение мячом с некими намерениями, а не просто унылые передачи из стороны в сторону, как до перерыва".

Фил Макналти в материале для BBC Sport высказал мнение, что Англия не сбавляет оборотов, а единство Украины подарило праздник.

"Теплый вечер во Вроцлаве выходил за спортивные рамки. Англия делала все возможное, чтобы вылить ведро ледяной воды на арену во Вроцлаве, но у безжизненной, унылой и консервативной игры не было ни единого шанса омрачить действительно особенное событие. Англия разочаровала, казалось, что она играет с включенным ручным тормозом. Хотя Саутгейт имеет полное право заявить, что несмотря на "неровность на дороге", англичане все еще твердо придерживаются маршрута, который приведет их в Германию следующим летом".

Мигеля Делейни (The Independent) впечатлили "гладкость, чистота, скорость и слаженность" от игроков сборной Украины в том эпизоде, когда Зинченко открыл счет в поединке.

"Для Украины этот матч был событием национального масштаба. Какой рев будет на стадионе, когда "сине-желтые" вновь сыграют в Киеве! Поддержка трибун во Вроцлаве была великолепной".

"Если Саутгейт хочет превратить Евро-2024 в национальное событие для Англии, о чем он говорил большую часть подготовки к игре, то у него есть проблемы, которые эта игра высветила. Расстановка не работает с этим набором игроком. Мэддисон зря играл на фланге, ему нужна другая роль, чтобы возникла возможность по максимуму использовать Беллингема. Защита действовала ненадежно, но это могло быть связано с редкими импульсами в атаке от Украины. Англия, конечно же, закрепится на первом месте в группе. Это не должно стать проблемой. Однако сейчас цель – гораздо выше".

В Sky Sports по полной программе прошлись по Михаилу Мудрику, посвятили украинцу целый абзац:

"Мудрик сыграл всего 67 минут за "Челси" в этом сезоне под руководством Маурисио Почеттино, но когда речь заходит о национальной команде, то он становится незаменимым и несет на себе надежды Украины. Сентябрьский международный перерыв дал Мудрику возможность вновь обрести крылья перед своими болельщиками на знакомой территории. Впрочем, он был предсказуем, когда получал мяч. Михаил не смог оказать должного влияния на игру. В одном из эпизодов Мудрик запаниковал, когда понял, что Уокер приближается к нему, и наступил на мяч, получив при этом травму. Стыдливо потупившись, он покинул поле. Этот момент стал еще одним свидетельством того факта, что он не справляется с возлагаемыми на него ожиданиями".

Согласны с данной точкой зрения и в The Mirror. В издании считают, что "магии Мудрика" – попросту не существует:

"Он был бы рад заставить замолчать некоторых критиков, но, к сожалению, мы увидели еще одно выступление, которое мало вдохновило его почитателей. Ни одного созданного шанса, две проваленные попытки дриблинга, 19 касаний мяча – этот вечер Мудрику стоит забыть".

В The Telegraph считают, что в команде Саутгейта собраны одни из лучших игроков в Европе. Тем не менее, англичане так и не смогли сломить дух украинских футболистов, игравших в городе, где тысячи их соотечественников живут как беженцы.

В том же The Telegraph и The Mirror одновременно прошлись по судейству болгарина Георги Кабакова. Представители прессы считают, что арбитр демонстрировал снисходительность, и это шло на пользу сборной Украины.

"В самом начале матча Сака получил неприятный удар от защитника "Эвертона" Виталия Миколенко, и так и не смог оправиться. При этом фол Рашфорда на Мудрике во втором тайме остался безнаказанным".

"Как раз в тот момент, когда Англия перевела дух на часовой отметке, Букайо Сака уже мог подумать, что заработал пенальти, когда Сергей Кривцов грубо заблокировал его удар рукой во время подката. Англичане апеллировали, но VAR и Кабаков были непреклонны, что сильно разочаровало футболистов и болельщиков "трех львов" в социальных сетях".

P.S. Пресс-службу "Борнмута" нельзя занести в ряд британских СМИ, но пройти мимо твита "вишен" в честь защитника английского клуба Ильи Забарного было непросто: