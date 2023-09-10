Под присмотром украинских рефери. Сан-Марино - Словения. Онлайн видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Очередной матч, в котором сыграет карлик против претендента на место в финальной части Евро. Таких игр много. И в таких играх фаворитам главное не допустить недооценки. Отметим, что рассудит этот матч украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Сан-Марино - Албания состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Трансляиія - MEGOGO Футбол 4