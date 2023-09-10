ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Под присмотром украинских рефери. Сан-Марино - Словения. Онлайн видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Сан-Марино - Словения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очередной матч, в котором сыграет карлик против претендента на место в финальной части Евро. Таких игр много. И в таких играх фаворитам главное не допустить недооценки. Отметим, что рассудит этот матч украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Сан-Марино - Албания состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Сан-Марино 21:45 Словения
Трансляиія - MEGOGO Футбол 4
Популярное сейчас
- Италия продолжает терять игроков перед матчем с Украиной
- Вопрос Ребровым или программа-минимум? Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео
- Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Новости по теме
- 21:00 Зарубежные Румыния - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- 20:44 Зарубежные Ирландия - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- 20:32 Зарубежные Наша группа. Северная Македония - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024