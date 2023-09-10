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Ирландия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Ирландия - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Это центральный матч игрового дня. Или один из центральных. Нидерланды не чувствуют себя спокойно в турнирной таблице, поэтому должны выигрывать этот матч. Но Ирландия дома неприступна. Это сборная, о которую способны сломать зубы фавориты.
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Матч Ирландия - Нидерланды состоится в воскресенье, 10-го сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1.
Квалификация на Евро-2024
Ирландия 21:45 Нидерланды
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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