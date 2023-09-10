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Качественный оборонительный перформанс и подзарядка от стадиона. Обзор поединка Украина – Англия
Аудиомнение #226
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между Украиной и Англией. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Каждый матч сборной сегодня – настоящий праздник. Особенно, когда удается добиться результата. Почему провалился Мудрик? Как удалось сдержать Англию? Беллингем поймал звезду? Зачем Саутгейт верит в Магуайра и Хендерсона? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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