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Италия продолжает терять игроков перед матчем с Украиной
Известно кого Спаллетти вызвал на замену
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andy Rain - Pool
Сборная Италии продолжает терять игроков накануне матча с Украиной. Как
Федерация футбола Италии сообщает, что наставник "скуадры адзурры" вызвал на подмогу вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини.
Напомним, что сборные Италии и Украины встретятся 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
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