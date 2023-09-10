Италия продолжает терять игроков перед матчем с Украиной

Сборная Италии продолжает терять игроков накануне матча с Украиной. Как сообщалось ранее, поединок пропустят Джанлука Манчини, Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини. К этому списку присоединился Маттео Политано, который также получил травму в игре с Северной Македонией.

Федерация футбола Италии сообщает, что наставник "скуадры адзурры" вызвал на подмогу вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини.

Напомним, что сборные Италии и Украины встретятся 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.