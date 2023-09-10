Отбор на Евро-2024. Йоветич и Савич приносят победу Черногории в матче с Болгарией

В рамках 6-го тура группы G квалификации к Евро-2024 сборная Черногории на своем поле в компенсированное время победила национальную команду Болгарии.

Счет во встрече открыл игрок мадридского "Атлетико" Стефан Савич в самой концовке первого тайма. Центральный защитник поразил ворота болгар на 45+1 минуте.

В начале второго тайма, в частности на 59-й минуте, Черногория осталась в меньшинстве. Красную карточку заработал Игорь Вуячич. Это дало Болгарии импульс для того, чтобы отыграться. И команда Младена Крстаича воспользовалась своим шансом и установила паритет на табло. Забитым мячом отметился Преслав Боруков.

Однако черногорцы и не думали сдаваться и на 6-й компенсированной к матчу минуте все же вырвали победу. Три очка принес опытный нападающий Стеван Йоветич.

Благодаря этой победе, Черногория поднялась на 2-е место в турнирной таблице. А Болгария опустилась на последнюю позицию. В свою очередь у Венгрии, Сербии и Литвы есть по матчу в запасе.

Отбор к Евро-2024, группа G, пятый тур

Черногория – Болгария 2:1

Голы: Савич 45+1, Йоветич 90+6 – Боруков 79

На 60-й минуте Десподов (Болгария) не реализовал пенальти

Удаление: Вуячич 59