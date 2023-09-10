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Коуч Эстонии о 0:5 от Швеции: Мы должны признать, что просто сыграли на низком уровне
Томас Хеберли о поражении от шведов
UEFA.com
Главный тренер сборной Эстонии Томас Хеберли прокомментировал
"Это было очень плохо. Нельзя сказать, что у игроков пропало желание проявлять себя. Но с самого начала все пошло не так. Мы уступали в дуэлях, все разваливалось, пропустили быстрый гол.
Если такой соперник реализует все свои моменты, то ничего хорошего из этого выйти не может. Мы должны признать, что просто сыграли на низком уровне", - рассказал Хеберли.
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