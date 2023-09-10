Коуч Эстонии о 0:5 от Швеции: Мы должны признать, что просто сыграли на низком уровне

Главный тренер сборной Эстонии Томас Хеберли прокомментировал разгромное поражение (0:5) от национальной команды Швеции в рамках 5-го тура группы F квалификации к Евро-2024.

"Это было очень плохо. Нельзя сказать, что у игроков пропало желание проявлять себя. Но с самого начала все пошло не так. Мы уступали в дуэлях, все разваливалось, пропустили быстрый гол.

Если такой соперник реализует все свои моменты, то ничего хорошего из этого выйти не может. Мы должны признать, что просто сыграли на низком уровне", - рассказал Хеберли.