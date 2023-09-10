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Отбор на Евро-2024. Греция разгромила Гибралтар 5:0
Очень уверенная победа над аутсайдером
Фото: Getty Images
Сборная Греции провела пятый поединок группы B против Гибралтара. Хозяева уверенно победили со счетом 5:0. Гости не смогли никак повлиять на игру, не совершив ни одного удара по воротам.
Пелькас открыл счет в матче. Позже дублями отметились Мавропанос и Масурас.
Сейчас Греция занимает третье место в группе с 9-ю баллами. Впереди Франция и Нидерланды, у которых 15 и 9 очков соответственно.
Отбор Евро-2024. Группа В
Греция - Гибралтар 5:0
Голы: Пелькас 9, Мавропанос 23, 82, Масурас 70, 90+1
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