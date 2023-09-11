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Важная победа на выезде. Ирландия - Нидерланды 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Тяжелые три очка на выезде
OnsOranje
Нидерланды одержали важную победу на выезде против Ирландии. В группе В явным фаворитом является Франция с 15 очками после 5 матчей, Нидерланды и Греция идут позади с 9 очками, нидерландцы сыграли на одну игру меньше соперников.
Ирландия - Нидерланды 1:2
Голы: Ида 5 (пен.) - Гакпо 19 (пен.), Вегхорст 56
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