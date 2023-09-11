ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уничтожение футбольного карлика. Греция - Гибралтар 5:0. Видео голов и обзор матча
Сейчас Греция занимает третье место в группе В с 9-ю баллами
Фото: Getty Images
Сборная Греции сыграла пятый поединок группы B против Гибралтара. Хозяева уверенно победили со счетом 5:0. Гости не смогли никак повлиять на игру, не совершив ни одного удара по воротам. Сейчас Греция занимает третье место в группе с 9-ю баллами. Впереди Франция и Нидерланды, у которых 15 и 9 очков соответственно у нидерландцев еще игра в запасе.
Отбор Евро-2024. Группа В
Греция - Гибралтар 5:0
Голы: Пелькас 9, Мавропанос 23, 82, Масурас 70, 90+1
Популярное сейчас
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Черноморец: 500 километров – с целью спарринга
- Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам
- Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО