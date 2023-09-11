Уничтожение футбольного карлика. Греция - Гибралтар 5:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Греции сыграла пятый поединок группы B против Гибралтара. Хозяева уверенно победили со счетом 5:0. Гости не смогли никак повлиять на игру, не совершив ни одного удара по воротам. Сейчас Греция занимает третье место в группе с 9-ю баллами. Впереди Франция и Нидерланды, у которых 15 и 9 очков соответственно у нидерландцев еще игра в запасе.

Отбор Евро-2024. Группа В

Греция - Гибралтар 5:0

Голы: Пелькас 9, Мавропанос 23, 82, Масурас 70, 90+1