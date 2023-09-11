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Легкая прогулка для словенцев. Сан-Марино - Словения 0:4. Видео голов и обзор матча
Легкие 3 очка на выезде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Словения прогнозируемо расправилась с главным аутсайдером группы H, забив четыре гола Сан-Марино. В группе H после 6 туров продолжается борьба четырех команд, у Словении и Дании по 13 очков, у Финляндии и Казахстана по 12.
Отбор на Евро-2024, группа H, шестой тур
Сан-Марино - Словения 0:4
Голы: Випотник 4, Млакар 16, Ловрич 61, Карничник 67
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