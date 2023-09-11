Саутгейт рассказал, как дважды отговорил Уокера от завершения карьеры в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что дважды отговаривал защитника Кайла Уокера от завершения карьеры в национальной команде - после ЧМ-2022 и Евро-2020.

"Я дважды отговаривал его от завершения карьеры в международном футболе, после Евро и после чемпионата мира. Думаю, ему нравится здесь находиться. Если мы говорим об игроках мирового уровня на своей позиции в нашей команде, то он, вероятно, один из них.

Я думаю, он не осознавал, насколько сильно мы ценим его и насколько он важен для нас. Вероятно, он не поблагодарит меня за то, что я поделился этим", - приводит слова Саутгейта Reuters.