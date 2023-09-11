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Он бы нам пригодился. Беллингем перепутал автобусы сборной Украины и Англии - ВИДЕО
Курьезный эпизод
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 9 сентября, сборная Украины в номинально домашнем матче во Вроцлаве сыграла вничью против Англии (1:1).
После поединка, когда команды покидали стадион и готовились отправиться в гостиницу, произошла забавная ситуация с одним из лидеров "Трех львов" Джудом Беллингемом.
Юный англичанин перепутал автобус и уверенно зашел в транспорт сборной Украины. Это заметил технический персонал и остановил звезду "Реала". Джуд с улыбкой отреагировал на ситуацию и проследовал в правильном направлении.
Jude Bellingham accidentally boarded the Ukrainian team bus instead of England’s bus. ????— CentreGoals. (@centregoals) September 11, 2023
pic.twitter.com/juy824oia8
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