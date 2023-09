Он бы нам пригодился. Беллингем перепутал автобусы сборной Украины и Англии - ВИДЕО

В субботу, 9 сентября, сборная Украины в номинально домашнем матче во Вроцлаве сыграла вничью против Англии (1:1).

После поединка, когда команды покидали стадион и готовились отправиться в гостиницу, произошла забавная ситуация с одним из лидеров "Трех львов" Джудом Беллингемом.

Юный англичанин перепутал автобус и уверенно зашел в транспорт сборной Украины. Это заметил технический персонал и остановил звезду "Реала". Джуд с улыбкой отреагировал на ситуацию и проследовал в правильном направлении.

Jude Bellingham accidentally boarded the Ukrainian team bus instead of England’s bus. ????



pic.twitter.com/juy824oia8