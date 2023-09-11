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Будет ли злиться Петраков? Армения - Хорватия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Армения - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ffa.am
Армения под руководством Александра Петракова показывает неплохой футбол, но тренер постоянно попадает в перепалки с журналистами. Будет ли он злой на этот раз? Многое зависит от результата матча с Хорватией.
Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 19:00. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур
9 сентября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”
Армения 19:00 Хорватия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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