Будет ли злиться Петраков? Армения - Хорватия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Армения под руководством Александра Петракова показывает неплохой футбол, но тренер постоянно попадает в перепалки с журналистами. Будет ли он злой на этот раз? Многое зависит от результата матча с Хорватией.

Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 19:00. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур

9 сентября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол