Португалия - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Люксембург в этой группе удивляет. Это реальный претендент на второе место и выход на чемпионат Европы. Для осуществления мечты Люксембурга требуются очки в каждом матче. Даже с Португалией. Поэтому пиетета к фавориту не будет.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1