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Португалия - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Португалия - Люксембург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Люксембург в этой группе удивляет. Это реальный претендент на второе место и выход на чемпионат Европы. Для осуществления мечты Люксембурга требуются очки в каждом матче. Даже с Португалией. Поэтому пиетета к фавориту не будет.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Португалия 21:45 Люксембург
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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