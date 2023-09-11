Исландия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Эти сборные могли строить смелые планы после жеребьевки, ведь в их группе только один гранд и фаворит. Однако в ходе дистанции что одним, что другим, трудно тягаться даже со Словакией. Так что в этом матче точно некуда отступать.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2