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Исландия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Исландия - Босния и Герцеговина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
twitter.com/SquawkaNews
Эти сборные могли строить смелые планы после жеребьевки, ведь в их группе только один гранд и фаворит. Однако в ходе дистанции что одним, что другим, трудно тягаться даже со Словакией. Так что в этом матче точно некуда отступать.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Исландия 21:45 Босния и Герцеговина
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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