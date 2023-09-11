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Словакия - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Словакия - Лихтенштейн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Один из лидеров группы примет одного из ее аутсайдеров. На первый взгляд – одностороннее противостояние. Но как будет на самом деле?
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 11 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Словакия 21:45 Лихтенштейн
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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