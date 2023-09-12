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Надежды на Евро тают. Исландия - Босния и Герцеговина 1:0. Видео гола и обзор матча
Боснийцы в тяжелой ситуации
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Португалия фактически гарантировала себе выход на Евро-2024, команда лидирует в группе J с 18 очками. Остается вопрос со второй позицией. Вряд ли это будет Исландия или Босния и Герцеговина.
У балканской сборной если и были какие-то шансы, то они растаяли после минимального поражения в Рейкьявике. После шести сыгранных матчей в отборе у обеих команд в активе по 6 очков. Впереди них Люксембург у которого 10 и Словакия с 13 очками.
Отбор на Евро-2024, группа J, шестой тур. Рейкьявик, “Лейгартальсветлюр”
Исландия – Босния и Герцеговина 1:0
Гол: Финнбогасон 90+1
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