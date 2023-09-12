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Испания - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Испания - Кипр: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oliver Hardt - UEFA/UEFA
Испания – не лидер своей группы на данный момент времени, но все еще серьезный претендент на попадание в финальную часть чемпионата Европы. Сегодня испанцы проэкзаменуют Кипр.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 3. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Италия 21:45 Украина
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 3
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