Бельгия - Эстония. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

У Бельгии все как обычно: в собственной группе отбора она доминирует. Очевидно, будет доминирование и в матче с Эстонией, которая уже сейчас может нацеливаться на плей-офф, а не на прямой выход из группы.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 5. Смотреть можно в этой новости.

Отбор к Евро-2024

Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 5