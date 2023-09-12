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Бельгия - Эстония. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Бельгия - Эстония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Бельгии все как обычно: в собственной группе отбора она доминирует. Очевидно, будет доминирование и в матче с Эстонией, которая уже сейчас может нацеливаться на плей-офф, а не на прямой выход из группы.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 5. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Бельгия 21:45 Эстония
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 5
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