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Швеция - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Швеция - Австрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективное противостояние. В том плане, что в нем сыграют две амбициозные и довольно равноценные по классу сборные. В такой ситуации футбол действительно может получиться зрелищный.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 6. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Швеция 21:45 Австрия
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 6
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