Три гола в первые шесть минут игры. Словакия - Лихтенштейн 3:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн (3:0) в 6-м туре квалификации ЕВРО-2024. Лихтенштейну в очередной раз не удается получить очки в отборе: в 6-ти матчах отбора - 6 поражений. Три быстрых гола в начале поединка обеспечили важную победу для Словакии.

После 6 матчей у словаков 13 очков и чистое второе место в группе J. Лидером является Португалия с 18 очками, у Люксембурга - 10, Исландии и Боснии по 6 очков.

Словакия - Лихтенштейн 3:0

Голы: Ганцко 1, Дуда 3, Мак 6