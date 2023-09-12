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Три гола в первые шесть минут игры. Словакия - Лихтенштейн 3:0. Видео голов и обзор матча
Три быстрых гола обеспечили важную победу для Словакии
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Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн (3:0) в 6-м туре квалификации ЕВРО-2024. Лихтенштейну в очередной раз не удается получить очки в отборе: в 6-ти матчах отбора - 6 поражений. Три быстрых гола в начале поединка обеспечили важную победу для Словакии.
После 6 матчей у словаков 13 очков и чистое второе место в группе J. Лидером является Португалия с 18 очками, у Люксембурга - 10, Исландии и Боснии по 6 очков.
Словакия - Лихтенштейн 3:0
Голы: Ганцко 1, Дуда 3, Мак 6
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