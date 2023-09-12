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Холанд против Хвичи. Норвегия - Грузия. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Норвегия - Грузия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Levan Verdzeuli
Вряд ли эти сборные смогут отобраться на Евро-2024 непосредственно из своих групп, но их противостояние привлекает вывеской борьбы Холанда против Хвичи. Одни из самых лучших атакеров мира. Будет любопытно.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 8. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Норвегия 21:45 Грузия
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 8
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